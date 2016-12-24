GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da yangın

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki katlı ahşap binada çıkan ve bitişikteki iki eve sıçrayan yangında, mahsur kaldıkları belirtilen 3 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Börekçiler Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kütahya Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, mahalle sakinlerinin, ahşap binada mahsur kaldığını söyledikleri Berkay (3) ve zihinsel engelli ağabeyi Berat Y'nin (6) cesetlerine ulaştı.

Çocukların cansız bedenleri, incelemenin ardından otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Bu arada, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen çocukların annesi D.Y'nin temizliğe gittiği belirtildi. Haberi duyarak olay yerine gelen kadın, sinir krizi geçirdi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

- "Yangına güçlükle müdahale edildi"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, yanan binada incelemelerde bulundu.

Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin Kütahya'nın eski mahallelerinden olduğunu, yangına sokakların darlığı nedeniyle güçlükle müdahale edildiğini söyledi.

Yangında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. Annenin evde olmadığı bir sırada yangın başlamış. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediyemize ve diğer kurumlara ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Sokakların çok dar olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale edildi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kentsel dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu burada bir kez daha görmüş olduk."