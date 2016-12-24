Eski TBMM Başkanı Şahin:

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Rakka'daki militanlar El-Bab'a geldi. Sayıları yüzde 100 arttı. Orada şehit vermemizin nedenlerden bir tanesi Amerika'nın politikasıdır." dedi.

Şahin, Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, muhtarların sorunlarına değinerek, son yıllarda muhtarlara yönelik iyileştirmelere değindi.

100 yıl önce Sevr Antlaşması'nı dayatanların bugün hala o emellerinden vaz geçmediklerini, yeniden uygulatabilmenin mücadelesinde olduklarını belirten Şahin, "Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda başardığını, şimdi 80 milyonluk bu ülke insanı, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yine başaracak. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz, bayrağı indirtmeyeceğiz." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ tarafından sınıra yakın köylere, kentlere bombalar, füzeler fırlatıldığını ve insanların hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, "O zaman 'Buna niye mani olmuyorsunuz, ikide bir bomba atıyorlar?' deniliyordu. Şimdi işte 'Niye bunlara seyirci kalıyorsunuz?' sorusunun cevabı olarak TSK, Özgür Suriye Ordusu ile Cerablus'a girdi. Sınırımıza 30 kilometre mesafede El-Bab denen yerde DEAŞ mevzilenmiş. Sınırımızın güvenliğini sağlamak istiyorsak bunları daha ötelere atmamız lazım. Onun için oradayız." ifadesini kullandı.

Şahin, bir TV kanalında ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın "Türkiye'nin gerçek dostu Amerika'dır" dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bizim El-Bab'da 16 şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi Amerika'nın politikasıdır. ABD, 'IŞİD ile mücadele edeceğiz' diyerek onların başkenti Rakka'ya operasyon düzenleyecekti. Hatta birkaç ay önce bu operasyonu yapmayı kamuoyuna açıklamıştı. Ne yaptı erteledi. ABD yapması gereken operasyonu, IŞİD ile mücadeleyi 2017'nin baharına erteledi. El-Bab'da bir kısım IŞİD militanları var. ABD'nin açıklamasından sonra Rakka'daki militanlar El-Bab'a geldi. Sayıları yüzde 100 arttı. Orada şehit vermemizin nedenlerden bir tanesi Amerika'nın bu politikasıdır. Siz nasıl bir dostsunuz ki? 40 yıldır polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden bu PKK'nın elindeki silahlar senin verdiğin silahlar. PYD'ye verdiğin silahlar PKK'nın elinde. Neymiş 'Bu PYD, IŞİD ile mücadele ediyormuş' kim inanır buna. Şu anda IŞİD ile en can alıcı mücadeleyi yapan Türkiye Cumhuriyeti'dir, silahlı kuvvetlerimizdir."

- "Vatandaşlarımızın çok büyük bir oranı 'ABD var' der"

ABD'nin en güvenilmez müttefik haline geldiğini savunan Şahin, "Öyle bir müttefik öyle bir dost ki güven sorunu yaşatan bir dost. En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD. Büyükelçi Bass'ın bu açıklamasını bir durum değerlendirmesi olarak algılamak isterim. Şu anda Türkiye'de bir anket yapılsa 'Bu terör örgütlerinin arkasında hangi ülke var?' diye sorulsa, vatandaşlarımızın çok büyük bir oranı 'ABD var' der. Dolayısıyla, Türkiye'de büyükelçilik yapan birisi bunları görmelidir ve rapor etmelidir yönetimine." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'la mücadele edildiğini ve sınır güvenliğinin sağlanacağını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bir de maalesef ABD bu PYD örgütüne silah verirken aynı zamanda bu PYD örgütünün bir Kürt koridoru oluşturarak, Akdeniz'e açılmasını da hedefliyor. Kobani'den, Afrin'e kadar bir hat oluşturup, orada bir Kürt kantonu oluşmasını istiyor ve bunu destekliyor. Biz böyle bir müttefikliği tasvip etmiyoruz. Türkiye olarak bunu hasmane bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Ocak ayının 20'sinde ABD'de de yeni başkan görevine başlayacak. Obama yönetimi ABD açısından silik bir yönetim olarak geçti. Günümüz güçlü liderlerin etkin olduğu bir süreci ifade ediyor. Şu anda içinde yaşadığımız süreç güçlü liderlerin etkin olduğu, iş yapabildiği bir dönemdir. Mesela Putin, Obama'dan daha başarılı bir dış politika takip ediyor. Güçlü liderlere sahip olmayan ülkeler, mesela İngiltere... AB üyeliğinden ayrılma konusunda bir sorun yaşadı. Nitekim referandumda üyelikten çıktı. İtalya şu anda bir sorun yaşıyor. Sorun yaşamayan Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Almanya var. Şu anda güçlü liderlerin işbaşında olacağı ülkelerin menfaatlerini koruması söz konusudur. O nedenle çok şükür Türkiye'de güçlü bir liderlik vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye inanıyorum ki halkıyla bütünleşerek, 15 Temmuz'da olduğu gibi bütün bu sıkıntıları inşallah aşacaktır."

Kongreye, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.



