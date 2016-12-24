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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, Sandıklı İmam Hatipliler Derneği (SANİMDER) Bilgi Evini ziyaret etti.

Okul Müdürü İbrahim Baştepe, Türkce Abbas Ümit Şahin ve matematik öğretmeni Harun Arısoy'un katıldığı ziyarette SANİMDER Başkanı Ramazan Ayyıldız, öğrencilere derneğin Bilgi Evi'nde gerçekleşen tefsir, hadis sohbeti, sabah namazı ve kahvaltı programı hakkında bilgi verdi.

Bütün öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu belirten SANİMDER Başkanı Ayyıldız, bilgi evinde bulunan bilgisayar ve kütüphaneden de bütün öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabileceklerini söyledi.

Ayyıldız, "Bizim öğrencilerden tek isteğimiz dini ve milli değerlerine, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmalarıdır." dedi.

Ziyaret öğrencilere yapılan yemek ikramı ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.







