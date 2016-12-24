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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Dinar'da okul spor müsabakaları

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:25

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar ilçesinde okul spor müsabakalarında dereceye giren takımların belli olmaya başladığı bildirildi.

Gençlerin ve çocukların düşünce gelişiminin yanında bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamak, takım ruhu ve kendine öz güven, davranışlarını kontrol etme alışkanlığını kazanması, zararlı alışkanlıklardan uzak birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla okul sporları düzenlendiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2016-2017 öğretim yılı okul spor müsabakaları yarışma talimatı gereğince Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Doğan Çakır, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan ve beden eğitimi öğretmeni Naci Başpınar tarafından oluşturulan Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komitesi tarafından 5 Aralık'ta İlçe Stadyumunda ve Spor Salonu'nda Genç Erkekler Futbol, Yıldız Kızlar Voleybol maçları ile okul maçlarına başlandığı ve halen devam ettiği kaydedildi.

Dinar’da oynanan maçlara Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler okullarının takımları katılıyor.

Bir program dahilinde Gençler, Yıldızlar Futbol branşında ve Yıldız Voleybol branşında ilk üç sıraya giren takımların belirlendiği futbol branşında ilk sırayı alan takım, Voleybol Branşında ilk iki ve üç sırayı alan takımlar Afyonkarahisar’da yapılacak final grubu maçlarında mücadele edecek.

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