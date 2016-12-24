Artvin'de, öğretim teknikleri ve materyal sergisi açıldı

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ARTVİN (AA) - Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretim teknikleri ve materyal tasarımı dersi kapsamında hazırladıkları materyaller sergilendi.

Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda düzenlenen sergi, 30 Aralık'a kadar açık kalacak.

Öğretim teknikleri ve materyal tasarımı dersi yürütücüsü, Yrd. Doç. Dr. Özlem Ulu Kalın, yaptığı açıklamada, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sosyal Bilgiler Eğitim Materyali Sergisi'nin, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hitap ettiğini söyledi.

Hazırlanan materyallerle kalıcı öğrenmenin gerçekleştirmesinin hedeflediğini dile getiren Kalın, geleceğin öğretmen adaylarının birbirinden yaratıcı projelerle yaptıkları değişik eğitim materyalleri ile tarih ve coğrafya dersi konularını öğrenmeyi daha da kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.



