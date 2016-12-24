Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki gölet, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan göletin çevresinde yürüyüş yaparak, kızakla kayarak, doğal güzellikler ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise çevresi ormanla kaplı göletin kıyısında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık bin 300 metre olan Topuk Yaylası'nda, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi sonucu göletin üzerinde ise buz tabakası oluştu.

Bölgede çatı damlarında ve ağaçlarda 1 metreyi aşkın buz sarkıtlarının oluştuğu gözlendi.

Bu arada, tesis yetkilileri, hafta sonu ve yaklaşan yılbaşı dolayısıyla otelde doluluk oranın arttığını belirtti.



