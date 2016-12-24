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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

24 Aralık 2016 Cumartesi, 19:15

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Moro'nun kendileri için önemli olduğunu belirterek "Bugün başkaları gözlerini, kulaklarını kapatıp sağır olsa da kalpleri anlamak istemese de biz Moro'nun dertleriyle dertlenmeyi kendimize bir lütuf sayıyoruz." dedi.

Sorgun, bir otelde düzenlenen Bangsamoro-Türkiye Gençlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, 3,5 yıl önce hukukçu arkadaşlarıyla Moro'ya gittiğini söyledi.

Moro'yu çok beğendiğini dile getiren Sorgun, şöyle devam etti:

"Moro'ya gittiğimizde şunu görmüştük, Moro'nun kendine özgü ne bir televizyonu ne de bir radyo yayını var. Ayda çok sınırlı saatte ve yüksek fiyatla devlet televizyonundan alınan yayınlar var. Moro'dan döner dönmez radyo kurulmasına vesile olmak istedik ve Konyalı hayırseverler sağ olsun bizi kırmayıp orada bir radyo kurdu. Bugün başkaları gözlerini, kulaklarını kapatıp sağır olsa da kalpleri anlamak istemese de biz Moro'nun dertleriyle dertlenmeyi kendimize bir lütuf sayıyoruz." diye konuştu.

- "Gidin oradaki dağ köylerine bakın, hala kimin adına hutbe okutulduğunu görürsünüz"

Moro'da bulunan üniversite şartlarının Türkiye'deki bir ilkokuldan daha kötü durumda olduğunu aktaran Sorgun, misafir öğretim görevlilerinin Türkiye'den Moro'ya giderek oradaki eğitime destek verdiğini belirtti.

Moro'ya yapılan çalışmaların yeterli olmadığını vurgulayan Sorgun, şunları kaydetti:

"Orada meslek yüksek okullarının açılmasıyla ilgili isteğimizi YÖK Başkanı'mıza ilettik. YÖK'te bunu olumlu karşıladı. Türkiye'deki üniversitelerle bunu yapabileceklerini ifade etti. Moro'dan hukukçular ve bürokratlar, Türkiye'ye geldiğinde kendilerine tecrübe paylaşımında bulunduk. Çünkü Moro, bizim için çok önemli. Moro'da bulunduğum zaman 80 yaşında bir amca bana, 'Bizimle ilgilenmek zorundasınız' deyince kendisine nedenini sormuştum. O da '300 yıl boyunca İspanyollarla savaştık ama itaat etmedik, sadece Osmanlı Devleti'ne, 2. Abdülhamit'e itaat ettik.' demişti. Gidin oradaki dağ köylerine bakın, hala kimin adına hutbe okutulduğunu görürsünüz."

Programa, Başbakan Müşaviri Kudret Bülbül, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda Morolu üniversite öğrencisi katıldı.

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