Diyanet Vakfı'ndan Haleplilere yardım

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BURSA (AA) - Gemlik ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan gıda ve yaşam malzemesi dolu tır yola çıkarıldı.

Yardım tırı, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlçe Müftüsü Muammer Turan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ile çok sayıda vatandaş tarafından dualarla uğurlandı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan İlçe Müftüsü Turan, ''Türkiye Diyanet Vakfı 'Ülkemizde ve Yedi Kıtada İnsanlığın Hizmetindeyiz' vizyonundan hareketle, Türkiye'de ve yüzün üzerinde ülkede, hayırseverlerin emanetlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Halep'teki mazlumlar ve mağdurlar için sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, Halep'te yaşananlara seyirci kalmayıp anlamlı ve büyük bir kampanyaya öncülük ediyor.'' dedi.

Yılmaz da konuşmasında, ''Türkiye olarak Suriye'de yaşananlara seyirci kalamazdık. Bunun için devlet olarak ve millet olarak bu zulmün mağdurlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Diyanet Vakfı, o bölgede mağdur ve muhtaç olanlarına ve tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik olarak tanzim edilen yardım tırlarını ulaştırmaya devam etmektedir. Bundan sonra da milletimizin ve sizlerin destekleriyle devam edeceğine gönülden inanıyorum. Destek veren tüm Gemliklilere teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

Törenin ardından tır yola çıktı.