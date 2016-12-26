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SAMSUN (AA) - Kavak Müftülüğü yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Abdullah Karaca başkanlığında bir düğün salonunda yapılan toplantıya, din görevlileri ile Müftülük personeli katıldı.

Karaca, toplantı ile din hizmetlerinin daha verimli ve etkin şekilde halka götürülmesini amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile İl Müftülüğü ve Kaymakamlıktan gelen talimat ve duyurular hakkında personeli bilgilendirdiklerini anlatan Karaca, "Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların değerlendirmesini yaptık. Ayrıca Halep'e yönelik yardım kampanyası kapsamında tüm din görevlilerinin para bağışında bulunmasını kararlaştırdık." dedi.