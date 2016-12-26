Nusaybin'de "Sağlıklı Beslenme ve Gıda Güvenliği" semineri

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MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere 10 gün boyunca gıda ve hijyen semineri verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce ortak yapılan proje kapsamında verilecek semineri, "Sağlıklı Beslenme ve Gıda Güvenliği" adıyla gerçekleştirilecek.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ramazan Doğan, eğitimlerin 10 gün boyunca günde iki seans olmak üzere İlçe Halk Eğitim Merkezinde verileceğini söyledi.

Doğan, amaçlarının güvenli gıda tüketimi, sağlıklı beslenme ve insan sağlığı olduğunu vurguladı.