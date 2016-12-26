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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:16
Aksaray'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kaçak avcılık yaptıkları iddia edilen 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak av yaptıkları ihbarı üzerine Ağaçören i̇lçesi ile merkez Karaören, Boyalı ve Altınkaya köylerinde 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak avcıların üzerilerinde bulunan av tüfekleri ile çeşitli av malzemeleri ve avladıkları hayvanlara el konuldu.

Orman ve Su İşleri Aksaray Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılara, 8 bin 690 lira idari para cezası verildi.

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