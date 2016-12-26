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SAMSUN (AA) - Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulunca düzenlenen "Ailecek Okuyoruz" Projesi kapsamında aralık ayı ödül töreni gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, okulda düzenlenen törende, okumanın önemine dikkati çekti.

Ne kadar okunursa hayatın o kadar kolaylaşacağını, yeni icatlar yapılabileceğini anlatan Arslan, beşikten mezara kadar okumaya önem verilmesine gerektiğini vurguladı.

Okul Müdürü Mustafa Demiral ise Maarif Hareketi kapsamında okullarında gerçekleştirilen "Ailecek Okuyoruz" Projesi ile öğrencilere okuma alışkanlığını kalıcı şekilde kazandırmanın amaçlandığını dile getirerek, ilçe kütüphanesine hem öğrencileri hem de velileri üye yaparak okuma alışkanlığını ailece kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından aralık alında en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi.

Proje kapsamında son bir ay içinde 350 öğrenci ve 100 velinin kütüphaneye üye olduğu, aralık ayında 30 bin sayfa kitap okunduğu bildirildi.