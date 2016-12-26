Beypazarı Belediyesinden sıcak yemek servisi

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ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek servi yapıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ettiklerini ve belediyesinin şefkat elini herkese uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Binlerce vatandaşa içinde bakliyat ve yağ bulunan yardım paketlerini ulaştırdıklarını anlatan Kaplan, evlerinden çıkamayan vatandaşlara da evlerine kadar, belediyenin aş evinde pişirilen yemeklerden sıcak sıcak götürerek teslim ettiklerini belirtti.

Kaplan, Beypazarı Belediyesinin her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli yardımlara devam ettiğini kaydetti.



