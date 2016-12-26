27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çatıdan düşen kar 2 otomobile zarar verdi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:15
Çatıdan düşen kar 2 otomobile zarar verdi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, çatıda biriken kar kütlesinin düştüğü 2 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Van Caddesi'nde bulunan iş merkezinin çatısından, seyir halinde bulunan otomobilin üzerine kar kütlesi düştü. Hasar gören araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Caddesi'nde de çatıda biriken kar kütlesinin isabet ettiği park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Vatandaşlardan Ahmet Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde oturduğu sırada büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı kaçtıklarını söyledi.

Dışarı çıktığında park halindeki otomobilin üzerine kar kütlesinin düştüğünü gördüklerini ifade eden Dündar, "Şans eseri otomobilde kimse yoktu. Yoldan geçen birileri olsaydı can kaybı bile olabilirdi." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AĞRI MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Öğrencilerin kar keyfi
YEREL

ÖĞRENCİLERİN KAR KEYFİ
Diyadin'de okullar tatil edildi
YEREL

DİYADİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
İshak Paşa Sarayı kışın bir başka güzel
YEREL

İSHAK PAŞA SARAYI KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL
Ağrı'da kar yağışı
YEREL

AĞRI'DA KAR YAĞIŞI