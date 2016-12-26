Gölcüklü öğrencilerden askerlere mektup

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KOCAELİ (AA) - Şirinköy İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Hakkari Yüksekova'da görev yapan askerlere mektup gönderdi.

Öğrenciler, yazdıkları mektuplarda, yurt savunmasında görev alan askerlere duydukları minneti vurguladı.

Mektuplarda, "Askerlerimiz bizim can ve mal güvenliğimiz için kış, yaz, yağmur, çamur demeden görev yapıyorsunuz. Bugün de ülkemizin topraklarına ve bayrağımıza sahip çıkmak için mücadele veriyorsun. Bizler sizlere çok minnettarız. Bizler, sizleri hiçbir zaman unutmayacağız." ifadeleri yer alıyor.