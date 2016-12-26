Belediye Başkanı Polat muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, muhtarlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.
Polat, makamında gerçekleştirilen toplantıda, karla mücadele çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.
Kar yağışı nedeniyle yol yapım çalışmalarına ara verildiğini belirten Polat, mahallelerdeki eksikliklerinde en kısa sürede giderileceğini kaydetti.
Konteyner eksiği bulunan mahallelerde de eksiklerin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların başlatıldığını aktaran Polat, yeni yılda yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.