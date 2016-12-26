"Toprağın Teri" sergisi açıldı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projeleri destek programı çerçevesinde yürütülen ''Toprağın Teri'' Projesi kapsamında seramik, çanak, çömlek ve çini sergisi açıldı.

Artvin Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına, Artvin Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Artvin Kültür Turizm Müdürü Özner Bilmiş, Toprağın Teri Proje Koordinatörü Fatma Genç ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan çanak, çömlek ve çini geleneğini inceleyerek eski ile yeni karşılaştırmalı bir sergi şöleni oluşturduklarını söyledi.

Gençlerin elinde çanak, çömlek ve çininin yeniden şekillendiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir buçuk aydır İskebe Şehir Stadı altında devam eden eğitimler ve öğrencilerin ürettikleri ürünler sergimiz için şekil almaya başladı. Atölyemizde sanat eserlerini üreten gençlerimiz zihinlerini doğru kanallar ile dinlendiriyorlar. Bu amaçla gençlerimiz ders içeriklerini uygularken, bir taraftan da Camili köyüne giderek yüzyıllar önce yapılmış çanak ve çömlekleri inceleme fırsatı buldular."

Genç, 300 yılı aşkındır yapılan toprak kapların da gençlerin hayli dikkatini çektiğine işaret etti.

Konuşmanın ardından davetliler sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldılar.