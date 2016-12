Tosya Kaymakamı Pişkin görevine başladı

KASTAMONU (AA) - Kaymakamlar Kararnamesi ile Tosya ilçesine atanan Deniz Pişkin göreve başladı.

Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri tarafından karşılanan Pişkin, makamında yaptığı konuşmada, Tosya'da göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçeye en iyi hizmeti verebilmek için tüm Tosyalılarla el ele vererek çalışacaklarını ifade eden Pişkin, şunları söyledi:

"Sıcakkanlı ve çalışkan insanların yaşadığı, sanayi ve tarım kenti olan Tosya'da gördüğüm yakın ilgi beni çok mutlu etti. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirebilmek ve onlara daha iyi hizmet sunabilmek için yapacağımız çalışmalarda onların görüşlerine her zaman önem vereceğiz. Bütün kurumlarımızla her zaman kapımız ve gönlümüz vatandaşlarımıza açık olacak. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve binlerce yıllık geçmişe sahip Tosya'mızı eğitim, sağlık, tarım ve sanayi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyabilmek çalışmalarımızın temelini oluşturacak."