Akyazı'da Halepliler için yardım kampanyası

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SAKARYA (AA) - Akyazı Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Üşüdükçe Halep'i Düşün" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Okul Müdürü Muammer Hikmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya yoğun ilgi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Müslümanların bugünlerde bir evin tuğlaları gibi kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Hikmet, "Bunu hissettirmelidirler. Öğrencilerim bunu istenen ve beklenen noktada başardı. Öğretmen arkadaşlarıma, velilerimize ve tabi ki özellikle öğrencilerime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şu ana kadar toplanan battaniyelerin Halep'te bombalar altında mahsur kalan kardeşlerini bir nebze olsun ısıtacağını belirten öğrenciler de tüm hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kampanya 30 Aralık Cuma gününe kadar sürecek.