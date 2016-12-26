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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 19:21
Mardin'de uyuşturucu operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 815 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Araçtaki 2 valiz içerisinde 20 pakete yerleştirilmiş halde 20 kilo 815 gram esrar bulunduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan birisinin tutuklandığına, 2 kişinin ise serbest bırakıldığına işaret edilen açıklamada, "Sağlıklı bir gelecek ve devletimizin menfaati için her türlü kaçakçılık olaylarını engelleme konusundaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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