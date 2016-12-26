27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DPÜ'de Haleplilere sosyal yardım kampanyası

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:32
DPÜ'de Haleplilere sosyal yardım kampanyası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) Halepliler için başlatılan ve bazı kamu kurumları, mahalle muhtarları ile çok sayıdaki sivil toplum kuruluşunun desteklediği yardım kampanyası ilgi görüyor.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, kampanyanın kentte büyük ilgi gördüğünü ve çok sayıdaki hayırseverin kampanyaya destek olmak için yardım malzemelerini belirlenen noktalara ulaştırdığını söyledi.

Yardım malzemeleri için hem üniversite kampüsü içerisinde hem de kentteki bazı okullarda toplama merkezleri oluşturduklarını dile getiren Gören, şöyle konuştu:

"Kampanya dahilinde bizlere ulaştırılan malzemeleri kentteki bir okulun spor salonunda topluyoruz. Kampanyamızı 19 Aralık'ta başlatmıştık, bugün itibarıyla da hala devam etmektedir. Kampanyamıza halkımızın yoğun bir teveccühü var. Yardımlar hala gelmeye devam etmekte. Şu an için yaklaşık 4 tırı doldurabilecek gıda, giyecek ve diğer yaşam malzemeleri toplandı. Burada öğrenci arkadaşlarımız yoğun bir şekilde malzemeleri türüne göre sınıflayıp kolileyerek, bölgeye gönderilmek üzere hazır hale getiriyor. İnşallah bu yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşır."

Kampanyaya Kütahya Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 65 mahalle muhtarı, 15 sivil toplum kuruluşu ve öğrenci topluluklarının destek verdiğini de ifade eden Rektör Gören, "Kampanyayı her ne kadar üniversite olarak biz başlatmış olsak da öğrenci topluluklarımızın büyük gayretleri var. Onlar gece gündüz demeden bu iş için çalıştılar. Başta öğrenci toplulukları üyelerine olmak üzere kampanyaya destek veren bütün herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Ercan Taşkın da yardım malzemelerinin kolilenip hazırlanmasının ardından tırlara doldurularak birkaç gün içerisinde Haleplilere göndermeyi hedeflediklerini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam: 2 yönetim kurulu üyemiz hayvan barınağını inceledi
YEREL

KÜTAHYA BARO BAŞKANI AHMET ATAM: 2 YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HAYVAN BARINAĞINI İNCELEDİ
Valilik müdürlerinin eşleriyle buluştu
YEREL

VALİLİK MÜDÜRLERİNİN EŞLERİYLE BULUŞTU
Simav Gölcük Yaylası'ndaki Krater Gölü buz tuttu
YEREL

SİMAV GÖLCÜK YAYLASI'NDAKİ KRATER GÖLÜ BUZ TUTTU
Başkan Kamil Saraçoğlu: 2 milyon 450 bin TL'ye mal olacak olan bölgenin en büyük hayvan barınağını yapıyoruz
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: 2 MİLYON 450 BİN TL'YE MAL OLACAK OLAN BÖLGENİN EN BÜYÜK HAYVAN BARINAĞINI YAPIYORUZ
Barınakta aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri iddiası
YEREL

BARINAKTA AÇ KALAN KÖPEKLERİN BİRBİRLERİNİ YEDİKLERİ İDDİASI

Aşıklar Kütahya'da atıştı
YEREL

AŞIKLAR KÜTAHYA'DA ATIŞTI
Domaniç dağlarının karlı ormanında yürüyüş keyfi
YEREL

DOMANİÇ DAĞLARININ KARLI ORMANINDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ
Hisarcık Belediyespor'dan 6 gollü galibiyet
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESPOR'DAN 6 GOLLÜ GALİBİYET
1. Amatör Küme'de Gediz-Emet-Hisarcık grubunda nefesler tutuldu
YEREL

1. AMATÖR KÜME'DE GEDİZ-EMET-HİSARCIK GRUBUNDA NEFESLER TUTULDU
Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör'de kırın kırana mücadele
YEREL

GEDİZ-EMET-HİSARCIK 1. AMATÖR'DE KIRIN KIRANA MÜCADELE
Milli Türk Talebe Birliği 100 yaşında
YEREL

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ 100 YAŞINDA
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
Kütahya'da konferans
YEREL

KÜTAHYA'DA KONFERANS
Hisarcık'ta 'iyiliğe uzanan yürekler' projesi
YEREL

HİSARCIK'TA 'İYİLİĞE UZANAN YÜREKLER' PROJESİ
Pazarlar'da İlk yardım kursu
YEREL

PAZARLAR'DA İLK YARDIM KURSU
Pazarlar'a yılın ilk karı yağdı
YEREL

PAZARLAR'A YILIN İLK KARI YAĞDI