Bursa'da FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında emniyet müdür yardımcısının "Darbeci askerlere karşı direnilecek" telsiz anonsunu duyunca, "Asker gelirse neden direneceğim? Silahımızı teslim ederiz." dedikleri öne sürülen kadın emniyet amiri, komiser ve 2 polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar eski emniyet amiri Kadriye Kaçar (35), eski komiser Ergün Şimşek (45) ile eski polis memuru Murat Çelebi (42), tutuksuz yargılanan eski polis memuru Bayram Kara (42) ve tarafların avukatları katıldı.



Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.

Tanıklardan komiser C.S. ise ifadesinde,15 Temmuz günü darbe gerçekleştirildiği sırada Mustafakemalpaşa ilçesinde bir yakınının düğününde olduğunu söyledi.

Emniyetten aranınca yola çıktığını ve bu sırada arkadaşlarıyla telefonla görüştüğünü anlatan C.S, "Başpolis S.Ö. ile konuştuğumda bana Ergün Şimşek komiser tarafından Yenidoğan Mahallesi'ne gönderildiklerini söyledi, ben de 'Darbe teşebbüsünde ilk hedef belediye, kaymakamlık ve emniyet binalarıdır, binadan ayrılmayın, uzun namlulu silahları alın binanın ön ve arka tarafını tutun' dedim." diye konuştu.



C.S, bir süre sonra başpolis S.Ö'n'ün kendisini tekrar arayıp, ısrarla Yenidoğan Mahallesi'ne gönderildiklerini söylediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben de bir şey demedim. Saat 24.00 sıralarında emniyete geldiğimde ekibimi alarak dışarı çıktım, halkın arasında saat 05.00'a kadar görev yaptım, karakolda yaşananlardan bizzat bilgim yoktur. Ancak arkadaşlar Murat Çelebi'nin 'Askerler gelirse silahlarımızı teslim edelim, teslim olalım' dediğini söylediler. Grup amiri Kadriye Kaçar'ın grup amirliği odasında, 'Darbe gerçekleşti, asker yönetime el koydu, bu iş bitmiştir.' şeklinde söylediğini, Y.E. ve İ.K. isimli polislerden duydum."

Tanık polis memurlarından K.B. ise darbe girişimi gecesi izinli olduğunu, çağrıldığında hemen emniyete gittiğini aktardı.

Emniyet binasında televizyonda özel harekatın vurulduğunu, 17 kişinin şehit olduğunu duyduğunu anlatan K.B, şunları dile getirdi:



"Murat Çelebi 'Asker gelirse silahımızı kesinlikle teslim etmemiz gerekir, çatışmaya girmememiz gerekir.' dedi. Tepki gösterdim. Bana 'Dangalak kiminle çatışacaksın?' dedi. Ben de 'Kiminle çatışmamız gerekiyorsa onunla çatışırız.' dedim. Diğer arkadaşlar tartışmadan dolayı beni odadan çıkardı. Ergün komiser ile karşılaştım, ne olduğunu sorunca 'Ortada fol yok yumurta yok personelimiz arasında daha asker gelmeden silahını teslim edecek gönüllüler var.' dedim. Murat'a tepki gösterecek diye beklerken 'Çık dışarı, buranın amiri var memuru var.' dedi."



Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.