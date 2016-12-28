28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyeli öğretmenler Türkçe öğretecek

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:20
Suriyeli öğretmenler Türkçe öğretecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmek üzere istihdam edilen 45 Suriyeli öğretmen göreve başladı.

Öğretmenlerin göreve başlamaları dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda program düzenlendi.

Burada hazır bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Demirtaş ve Şube Müdürü Mustafa Özdemir, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Demirtaş, ilçedeki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen 45 Suriyeli öğretmenin görevlerine başladığını belirtti.

Demirtaş, öğretmenlere İslahiye hakkında genel bilgiler aktardı, yeni görevleri hakkında bilgi verdi.

Öğretmenler, yetkililere teşekkür ederek kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için gayretle çalışacaklarını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Hükümlülerin bakır ve gümüşten eserleri sergilendi
YEREL

HÜKÜMLÜLERİN BAKIR VE GÜMÜŞTEN ESERLERİ SERGİLENDİ
Büyükşehir Gaziantepspor'da Gökhan Sazdağı, kadro dışı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DA GÖKHAN SAZDAĞI, KADRO DIŞI
Fatma Şahin'in acı günü
YEREL

FATMA ŞAHİN'İN ACI GÜNÜ
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
GAÜN'de &quot;Anayurt ve Siber Güvenlik Hukuku&quot; konferansı
YEREL

GAÜN'DE "ANAYURT VE SİBER GÜVENLİK HUKUKU" KONFERANSI
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sınav'ın yeni yıl mesajı
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SINAV'IN YENİ YIL MESAJI
Özel Sanko Okulları Münazara Takımı 2. Turda
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARI MÜNAZARA TAKIMI 2. TURDA
Annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
YEREL

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜREN SANIĞA 30 YIL HAPİS
KEP 2 Projesine Gaziantep'te dahil edildi
YEREL

KEP 2 PROJESİNE GAZİANTEP'TE DAHİL EDİLDİ
GAÜN'DE muhteşem Türk Halk Müziği gecesi
YEREL

GAÜN'DE MUHTEŞEM TÜRK HALK MÜZİĞİ GECESİ
İlklerin ve enlerin belediyesi Şahinbey
YEREL

İLKLERİN VE ENLERİN BELEDİYESİ ŞAHİNBEY
Gaziantep'te cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Felsefe Olimpiyatları birinciliği
YEREL

FELSEFE OLİMPİYATLARI BİRİNCİLİĞİ
Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi Canlı:
YEREL

BESLENME VE DİYET UZMANI GÜLEN MAVİ CANLI:
GSO yılın son meclis toplantısını yaptı
YEREL

GSO YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
Şehitkamil'in 2016'da önemli çalışmalar yaptı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'İN 2016'DA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTI
Kuruyemişlik Antep fıstığında KDV düzenlemesi
YEREL

KURUYEMİŞLİK ANTEP FISTIĞINDA KDV DÜZENLEMESİ
GTO'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı belirlendi
YEREL

GTO'DA YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ
Antepfıstığında KDV sorunu çözüldü
YEREL

ANTEPFISTIĞINDA KDV SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Gaziantep'te servis midibüsü devrildi: 4 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 4 YARALI
Büyükşehir Gaziantepspor Yalova'dan galibiyetle döndü
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR YALOVA'DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Cerablus’a geçiş sürüyor
YEREL

CERABLUS’A GEÇİŞ SÜRÜYOR
Sanko'da &quot;Anılar&quot; sergilenecek
YEREL

SANKO'DA "ANILAR" SERGİLENECEK