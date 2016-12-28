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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de servis şoförlerinden teröre tepki konvoyu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:40
Osmaniye'de servis şoförlerinden teröre tepki konvoyu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki servis şoförleri, Türkiye'deki terör saldırılarını oluşturdukları konvoyla protesto etti.

Servis sürücüleri, Adliye Sarayı binası yanında bir araya geldi, saygı duruşu bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden sürücüler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak terör olaylarına tepki gösterdi.

Protesto gösterisine katılan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan terör olaylarını lanetlediklerini söyledi.

Terör olaylarının yaşandığı bugünlerde herkesin devlete ve güvenlik güçlerine sonuna kadar destek olması gerektiğini vurgulayan Tarhan, "Terörü lanetlemek ve şehitlere saygı amacıyla servisçilerimizin birlik ve beraberlik adına düzenlediği güzel bir etkinlik. Bu konvoy, her türlü teröre karşı ülkenin bölünmez bütünlüğünün göstergesidir. Ne mutlu Türk'üm diyene." diye konuştu.

Servisçiler adına konuşan Ozan Atılgan da Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye ve yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gün, ülkemizde oynanmaya çalışılan oyunlara gelmemek adına sağduyulu davranma günüdür. Aklıselim hareket ederek, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etme günüdür. Vatana, millete sahip çıkma, askerimize ve polisimize güvenme günüdür. Tepkimizi Türk bayraklarıyla yapıyoruz. Çünkü bu bayraktan başka bayrağımız, altında yaşayacağımız bir ülkemiz yoktur."

Konuşmaların ardından yaklaşık 250 servis aracı, Türk bayrakları asılı araçlarıyla Atatürk ve Andırın caddesine doğru oluşturdukları konvoyla korna çalarak teröre tepki gösterdi.

Konvoya yol kenarındaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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