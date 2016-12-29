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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'dan Haleplilere 21 tır yardım

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:18
Sakarya'dan Haleplilere 21 tır yardım

SAKARYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya il ve ilçe şubelerince toplanan 21 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfınca kentte vatandaş, esnaf ile hayırseverlerden toplanan ve içerisinde un, battaniye, bakliyat ile giyim eşyası gibi yardım malzemelerinin yüklendiği 21 tır, Adapazarı ilçesinde Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi önünde toplandı.

Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halep'te insanlık ölmesin" programı kapsamında 9 Aralık'ta ilden 740 bin lira nakdi yardım toplandığını söyledi.

Görevliler aracılığıyla esnaf ve hayırseverlerden Halepliler için ayni yardım toplanıldığını aktaran Serenli, şöyle dedi:

"21 tır toplanan yardımı bu şekilde gönderdik. Bu 21 tırın içerisinde 400 ton un, 4 bin 200 battaniye, 40 ton bakliyat ve 2 ton giyim eşyası var. Bunların yaklaşık değeri 1 milyon lira kadar. 10 gün sonra 10 tır daha göndereceğiz. Ben Sakarya halkının hayırseverliğini tebrik ediyorum. Halk bu konuda çok duyarlı, herkesten Allah razı olsun."

Daha sonra yardım malzemelerinin toplandığı 21 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

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