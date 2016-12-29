Malatya'daki cinayet davasında karar

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski muhtara, eylemi "meşru savunma koşulları içinde işlediği" gerekçesiyle ceza verilmedi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Gündüz Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Burhan Tanrıvermiş'in avukatı Bayram Özcan ile mağdur tarafın avukatı Serkan Günay katıldı.

Avukat Günay, haksız tahrik ve indirim yapılmadan sanığa üst hadden ceza verilmesini ve tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı Özcan ise maktulün olay yerine alkollü ve silahla geldiğini, müvekkilinin oğlunu hayati tehlike arz edecek şekilde karnından yaraladığını, olayda meşru müdafaanın tüm koşullarının bulunduğunu, bunun göz önüne alınarak karar verilmesini ya da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa kendisi ve çocuğunun vücut bütünlüğüne yönelik haksız saldırı karşısında, meşru savunma koşulları içinde ancak içine düştüğü heyecan, korku ve telaş nedeniyle meşru savunma sınırını aşarak maktulu öldürdüğü gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Gündüz Mahallesi'nde 17 Kasım 2014'te Mahalle Muhtarı Osman Yüksel, eski muhtar Burhan Tanrıvermiş'in evinin önünde oğlu Murat Tanrıvermiş'i av tüfeğiyle karnından yaralamış, Burhan Tanrıvermiş ise Yüksel'i av tüfeğiyle öldürmüştü.