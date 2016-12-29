Samsun'daki terör operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun'da önceki gün okul ve çevresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencileri F.D. ve S.T. ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası gerçekleştirdiği öne sürülen A.A. gözaltına alınmıştı. F.D. ve S.T, dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilmişti.