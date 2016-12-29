30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de eğitime kar engeli

29 Aralık 2016 Perşembe, 23:46

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz Serinhisar, Çameli, Babadağ, Güney ve Acıpayam ilçelerinde okullar 30 Aralık Cuma günü bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Pamukkale ilçesi sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün izinli sayılacaktır. Çardak ilçemiz Söğüt ve Gemiş mahallerimizdeki okullarımız yoğun kar yağışı nedeni ile 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Çardak sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.


İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Pamukkale'de &quot;iki beyaz&quot; buluştu
YEREL

PAMUKKALE'DE "İKİ BEYAZ" BULUŞTU
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafı&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFI" OYLAMASI
Pamukkale Belediyesi'nden karla mücadele
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN KARLA MÜCADELE
Kızılcabölükspor-Trabzonspor maçına doğru
YEREL

KIZILCABÖLÜKSPOR-TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU
Çameli'de karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ÇAMELİ'DE KARLA MÜCADELE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Denizli'de kar yağışı
YEREL

DENİZLİ'DE KAR YAĞIŞI
Denizli'de eğitime kar engeli
YEREL

DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ