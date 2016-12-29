Eğitime kar engeli

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BURSA (AA) - Eskişehir ve Kütahya'da il geneli, Bursa, Çanakkale ile Balıkesir'de ise bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, buzlanma ihtimali ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle il genelinde tüm okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Eskişehir Valiliği de yarın kentte tüm okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu.

- Balıkesir

Balıkesir Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk'ta okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, özelikle rakımı yüksek ilçelere bağlı çok sayıdaki mahallede yollar kapandı. İstanbul-İzmir, Balıkesir-Bandırma yollarının açık olduğu, Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan Balıkesir-Edremit karayolunun Şapçı mevkisinde trafiğin zaman zaman durduğu bildirildi.

- Bursa

Bursa'nın İznik, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Yenişehir ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

- Çanakkale

Çanakkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar, Karaköy, Evciler, Türkmenli ve Muratlar köylerindeki taşımalı sistemli okullarda yarın eğitim öğretim yapılamayacak.