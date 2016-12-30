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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Suriye'deki ateşkes "eve dönüşe" umut oldu

30 Aralık 2016 Cuma, 14:27

ŞANLIURFA (AA) - Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin eve dönüş umutlarını arttırdı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, Türkiye'de Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Mardin ve Malatya'daki çadır ve konteyner kentlerde 258 bini aşkın Suriyeli ağırlanıyor.

Suriyelilerin en çok bulunduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da ağırlanan misafirler, Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilerek gece yarısı başlayan ateşkesin sevincini yaşıyor.

15 bin kişinin barındığı Harran Konteyner kentte kalan Muhammed Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır ailesiyle Şanlıurfa'da bulunduklarını belirtti.

Türkiye sayesinde hayatta kaldıklarını dile getiren Hüseyin, yetkililere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"İdlib bölgesinden geldik. Yaklaşık 5 yıldır buradayız, ölümden kaçtık ve burada huzuru bulduk. Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve ateşkesi hem televizyondan hem de oradaki yakınlarımızdan takip ediyoruz. Bu ateşkes inşallah her şeyin başlangıcı olur ve kalıcı barış sağlanmış olur. Çünkü burada ne kadar iyi ağırlansak da insan vatanına dönmek istiyor. İnşallah ülkemizde çatışma ve savaş biter, biz de yeni yılda bıraktığımız evimize döneriz."

- "İnşallah ülkemize gülerek geri döneriz"

Faysal el-Yunus da 4 yıl önce Deyrizor'daki çatışmalardan kaçarak buraya geldiğini ifade etti.

Türkiye ve Rusya gibi ülkelerin Suriye'de çözüm arayışında olmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Yunus, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllardır çok acılar çektik. İnşallah Rabbim bu belayı başımızdan defeder ve biz de ağlayarak terk ettiğimiz ülkemize gülerek geri döneriz. Ülkemizde yaşanan gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Önemli güçlerin bu şekilde mutabık kalması bizi ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Dün gece başlayan ama zaman zaman rejim güçleri tarafından ihlal edilen ateşkesle umutlandık diyebiliriz. İnşallah bir an önce sorunlar çözülür."

Matra Suud (83) ise ülkesini çok özlediğini ve ölmeden önce doğup büyüdüğü topraklara dönmek istediğini aktardı.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da Suriye sınırına yakın olması dolayısıyla ilçelerinin savaştan etkilendiğini ve ilçe nüfusundan çok sığınmacının burada barındığını söyledi.

Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilerek gece yarısı başlayan ateşkesin umut verici olduğunu anlatan Özyavuz, bu sayede sığınmacıların her geçen yıl artan vatan hasretlerinin yeni yılda son bulmasını diledi.

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