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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Çam ağaçlarının kesilmesi, fidan dikimiyle protesto edildi

30 Aralık 2016 Cuma, 16:44
Çam ağaçlarının kesilmesi, fidan dikimiyle protesto edildi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yılbaşı dolayısıyla çam ağacı kesilmesine tepki göstermek için 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kireç Kuyusu mevkisinde yapılan fidan dikim töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, yıl başında evlere ışıklandırma yapmak amacıyla fidan kesme gibi kötü bir adet olduğunu söyledi.

Bu adeti hem protesto etmek amacıyla yılın son günlerinde Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünden aldıkları fidanları toprakla buluşturduklarını ifade eden Aksoy, "Belediye olarak 2016 içerisinde 2 bin 500 civarında yetişkin fidanı toprakla buluşturduk. Çalı gurubuyla beraber 10 bine yakın bitkiyi toprakla buluşturmuş olduk. 2017 yılında da hedefimiz 20 bin civarında fidanı toprakla buluşturmak." diye konuştu.

Karabük'ün yüzde 70'inden fazlasının ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Aksoy, şehir yerleşkesinde de yüzde 70'in yeşil alanlardan oluşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Aksoy, belediye personeli ve öğrenciler, 500 fidanı dikti.


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