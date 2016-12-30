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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'deki trafik kazası

30 Aralık 2016 Cuma, 20:22

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişiden durumu ağır olan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çivril'den Denizli'ye yolcu taşıyan Ali Kavas (47) yönetimindeki 20 L 2251 plakalı midibüsün, çarşamba günü Honaz ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması ve şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişiden durumu ağır olan üniversite öğrencisi Duygu Akca, iki gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi Duygu Akca'nın ölümü nedeniyle açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi, hayatını kaybeden öğrencisine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.


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