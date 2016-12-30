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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Vali Deniz'den nöbet tutan askerlere ziyaret

30 Aralık 2016 Cuma, 22:24
Vali Deniz'den nöbet tutan askerlere ziyaret

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanlığı Karakaş Üs Bölgesi'nde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Vali Deniz, Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Topuz ve İl Emniyet Müdürü Ali Akkaplan ile Mava bölgesindeki Karakaş Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Nöbet tutan askerlerce karşılanan Deniz, askerlerin yeni yılını kutladı.

Vali Deniz, ziyaret ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar kış demeden, gece gündüz zor koşullarda vatan nöbeti tutan askerleri görünce gururlandıklarını belirterek yeni yıla girerken askerleri ziyaret etmek ve onların yeni yıllarını kutlamak istediklerini söyledi.

Terörle mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Deniz, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kahraman polis ve askerlerimizin terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadelesi aralıksız devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.


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