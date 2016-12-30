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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

30 Aralık 2016 Cuma, 22:46

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolda damperi açılan kamyon üst geçide çarptı.

Mehmet Aslan'ın kullandığı 63 L 3478 plakalı kamyonun damperi, Birecik-Şanlıurfa karayolunda henüz belirlenemeyen nedenle açıldı.

Damperin açıldığını fark etmeyen Aslan, ilçe girişindeki üst geçide çarptı.

Çevredekilerin uyarması üzerine aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kullanılamaz hale gelen üst geçidin çevresinde önlem alan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken karayolu, gerekli kontroller ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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