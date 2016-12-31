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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kumluca'da "Ayın Söyleşisi" etkinliği

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:02
Kumluca'da "Ayın Söyleşisi" etkinliği

ANTALYA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve 15 Temmuz gazisi Mehmet Tahir İkiler, "Çocuklarımız bizlerden daha bilinçli ve imanlı. Devletin bekası söz konusu olunca nasıl ileri atılıyorlar bunu bizzat yaşayarak gördük." dedi.

İkiler, AK Parti Kumluca Gençlik Kolları Başkanlığının katkılarıyla Kumluca Belediyesince düzenlenen "Ayın Söyleşisi" etkinliğinde, 15 Temmuz'da yaşadıklarını ve tanık olduğu olayları dinleyiciler ile paylaştı.

Çocukken 12 Eylül darbesini yaşadığını, sabah olduğunda fırına ekmek almaya bile gidemediklerini anlatan İkiler, 15 Temmuz'u televizyondan ilk duyduğunda çocuğunu annesine emanet ederek eşiyle sokağa çıktıklarını ve ilk etapta sokaklarda hiçkimsenin olmadığını söyledi.

İkiler, daha sonra yavaş yavaş sokakların ve caddelerin hareketlenmeye başladığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Tanklar caddelerde ilerlemeye başlamıştı. Ben hem bağırıyor hem de aracımı kullanıyordum. Bir ara aracımı tankların önüne sürdüm. Geldiler beni ve eşimi derdest edip aracımıza bindirdiler. Bir taraftan da üst rütbeli bir subay 'plakasını alın bu adamın' diye bağırıyordu. 'Eyvah darbe gerçekleşirse ilk kurbanlardan biri ben olacağım' diye düşündüm. Tanklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru ilerliyordu. Hemen külliyenin önüne koştuk. Oradaki kalabalığa, tankların külliyeye doğru geldiğini söyledim. Daha iki gün önce, 'zamanenin gençleri' dediğimiz gençler, nasıl 'ya Allah bismillah' deyip tankların önüne atlıyorlardı."

- "Bazı kardeşlerimiz tankların altında kaldı"

Tankların külliyenin önüne kadar geldiğini ve bazı vatandaşları ezdiğini belirten İkiler, darbecilerin havaya ateş açmasına rağmen kimsenin dağılmadığını vurguladı.

İkiler, yaşlı bir kişinin orada şehit edildiğini aktararak, "Kimse üslubunu bozmadı. Herkes imanlı ve kararlı bir şekilde duruyordu. Bir ara sessizlik oldu, o anda silah sesleri duyulmaya başladı. Oysaki adamlar helikopterle ateş açıyorlarmış. Bazı kardeşlerimiz tankların altında kaldı, tanktaki askerlere, 'tankın altındaki vatandaşlarımızı çıkarmamıza yardımcı olun' dedik. Tankın içinden bile çıkmadılar." dedi.

Uzun aradan sonra tankları ileri geri çektirdiklerini ve altında ezilen, yaralanan, vücutları parçalanan insanları görünce kendilerinden geçtiklerini anlatan İkiler, birçok insanın yakınlarının gözlerinin önünde bu şekilde yaralandığını ve şehit olduğunu söyledi.

Olaylar sırasında en unutamadığı anlardan birinin, yaşananları kamerasıyla çeken bir kadına "Çek kızım bunları, görsün milletimiz" dediği an olduğunu anlatan İkiler, kadının, tankın altında ezilerek yatan kişinin eşi olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.

- "Allah bize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın"

Gözyaşları içinde konuşmasına devam eden İkiler, şunları kaydetti:

"Bu darbeciler, o kadar vicdansızdı ki tankların altında kalan insanlarımızı kurtarmaya izin vermediler. Yaralılarımızı minibüslere koyup hastanelere gönderdik. Sonuç olarak, gençlerimize güvenelim. Çocuklarımız bizlerden daha bilinçli ve imanlı. Devletin bekası söz konusu olunca nasıl ileri atılıyorlar, bunu bizzat yaşayarak gördük. Tüm bu yaşananlardan sonra bize diyorlar ki '15 Temmuz bir tiyatrodur.' Ben yılların tiyatrocusuyum, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenler, o gece çekilen görüntüleri bir kez daha izlesinler. Ben çekmeyi aklıma getirmedim ama tesadüfen de olsa çeken arkadaşların görüntülerini izlesinler. Eğer bu tiyatro ise o gece hayatını kaybedenler de en gerçekçi, en büyük oyucu olurdu. Allah bize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın."

Program sonunda Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, İkiler ve eşi Özlem İkiler'e çiçek vererek teşekkür etti.

Çiçeği alırken duygulanan Özlem İkiler, gözyaşları içinde "Ben çocukluktan beri çok korkaktım. Yalnız sokağa bile çıkamazdım ama o gece hiç korku hissetmedim. Allah böyle memleket meselelerinde insanın kalbinden korkuyu silip atıyor." diye konuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bizim amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisiyatifimizi ön plana çıkararak, inisiyatif kullanarak adımlar attık. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım ama sadece aile fotoğrafında olmak için, yer almak için buralara katılmak, bana göre gereksiz. Herkesin somut katkılar sağlaması gerekiyor. Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BİZİM AMACIMIZ BURADA ROL ÇALMAK DEĞİL. BUGÜNE KADARKİ ANLAŞMALAR BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN BİZ KENDİ İNİSİYATİFİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARARAK, İNİSİYATİF KULLANARAK ADIMLAR ATTIK. SURİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN HERKESİN KATKI SAĞLAMASI LAZIM AMA SADECE AİLE FOTOĞRAFINDA OLMAK İÇİN, YER ALMAK İÇİN BURALARA KATILMAK, BANA GÖRE GEREKSİZ. HERKESİN SOMUT KATKILAR SAĞLAMASI GEREKİYOR. SOMUT KATKI SAĞLAYACAK HERKESİ İŞİN İÇİNE DAHİL ETMEK İSTİYORUZ."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcı adımı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif grupların heyetlerini Astana'da bir araya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin telefonda prensip olarak anlaşmıştı. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in bizlere olan talimatlarıyla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ATEŞKESİN KALICI OLMASI KADAR BUNUN TAMAMLAYICI ADIMI OLAN SİYASİ SÜRECİN DE BAŞARILI OLMASI GEREKİYOR. REJİMİN HEYETİYLE MUHALİF GRUPLARIN HEYETLERİNİ ASTANA'DA BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İLE PUTİN TELEFONDA PRENSİP OLARAK ANLAŞMIŞTI. BİZ DE LAVROV İLE BUNUN KOORDİNASYONUNU YAPIYORUZ, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VE PUTİN'İN BİZLERE OLAN TALİMATLARIYLA. BUNUNLA İLGİLİ DE MUTABAKAT İMZALANDI FAKAT MUTABAKATIN İMZALANMASI YETMEZ, HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ATEŞKESİN SURİYE GENELİNE YAYILMASI İÇİN DÜN MUTABAKATA VARILDI. BİZ BU MUTABAKATIN GARANTÖRÜYÜZ. SURİYE'DEKİ MUHALİF GRUPLARIN İMZALADIĞI 2 BELGENİN GARANTÖRÜ TÜRKİYE VE RUSYA. REJİMİN İMZALADIĞI BELGENİN GARANTÖRÜ İSE RUSYA. İRAN'IN DA MOSKOVA'DA SÖZ VERDİĞİ VE ORTAK METNE KATILDIĞI GİBİ ÖZELLİKLE HİZBULLAH, Şİİ GRUPLAR VE REJİM ÜZERİNDE NÜFUZUNU OLUMLU YÖNDE KULLANMASI GEREKİYOR."
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