Vali Aktaş'tan nöbet tutan polis ve askerlere ziyaret

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, görevleri başındaki polis ve askerlerin yeni yılını kutladı.

Vali Aktaş ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, İl Jandarma Komutanlığı, 100. Yıl Mahallesi'ndeki polis uygulama noktası, Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi, 3 Nisan Polis Merkezi, Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin yeni yılını kutladı.

2016'nın ülke ve millet açısından oldukça sıkıntılı olduğunu belirten Aktaş, şunları dile getirdi:

"Üst üste çok ağır, sinsice, kalleşçe saldırılara maruz kaldık. Bu saldırılarda çok sayıda şehit verdik, çok sayıda insanımız yaralandı, gazi oldu. Bizlerin rahatı ve huzuru için canlarını ortaya koyan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, saygı ve minnetle anıyoruz, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz.

İnşallah 2017 yılı, daha huzurlu, mutlu, ülkemiz, İslam coğrafyası ve bütün dünyada daha huzurlu bir yıl olur. Barış içerisinde geçen bir yıl olur. Milletimiz ve İslam alemi için kazasız, belasız ve huzurlu bir yıl diliyorum."