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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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"Dadaşlar" yeni yıla ozanların türküleriyle girdi

01 Ocak 2017 Pazar, 01:15
"Dadaşlar" yeni yıla ozanların türküleriyle girdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yılbaşı dolayısıyla düzenlenen ve Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun da konuk olduğu programa katılan vatandaşlar, ozanların söylediği yöresel türküleri dinleyerek yeni yıla girdi.

Yeni yıl sebebiyle kentin Yoncacık Mahallesi'ndeki Kıyasettin Temelli Kültür ve Sanat Merkezi'nde, aşıkların ve vatandaşların katılımıyla program düzenlendi.

Aşıkların sazlar eşliğinde yöresel türküler seslendirdiği programa, yeni yıl heyecanı yaşayan vatandaşların yanı sıra Vali Seyfettin Azizoğlu, beraberindeki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan da bir süre konuk oldu.

Aşıklar ve vatandaşlar ile sohbet edip çay içen Azizoğlu'na aşıklarca sobada kızartılmış patates ikram edildi. Vatandaşlar da ozanların seslendirdiği eserleri dinleyerek gönüllerince eğlendi.

Vali Azizoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılının son gününü aşıklar ve vatandaşlar ile geçirdiklerini belirterek, "Memleketimiz 2017'ye başka bir huzur ve mutlulukla uyanacak inşallah. Memleketimizin kadim kültürüne sahip Erzurum'da bu akşamı, belediye başkanımız, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz ile vatandaşlarımızı dolaşarak geçirmek istedik." dedi.

Aşıkların saz ve sözleriyle geçmiş kültür ve değerleri yaşattıklarını anlatan Azizoğlu, şöyle devam etti:

"İlk uğradığımız yerde, geçmişten bugüne kültürümüzü getiren aşıklarımızın saz ve sözleriyle hem de kültürümüzü yaşattıkları bu güzel kahvehanede vatandaşlarımızla oturduk. Az önce de aşıklarımızdan güzel eserler dinledik. Bu bizim kültürümüzün güzel bir parçası. Kültürümüzü geçmişten geleceğe taşıyan ozanlarımızdır. Biz bu geceyi gerçek kültürümüzün yaşatıldığı ve yaşandığı yerde geçirmek istedik."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Mehmetçiklerimiz, devlet büyüklerimiz görev başında. Biz de valimize eşlik ederek kültür ocağında yerel sanatçılarımızı dinliyoruz. Halkımızla uğradığımız yer burası. Burada vatandaşlarımızla yeni yıla girmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Azizoğlu daha sonra beraberindekiler ile Yakutiye ilçesindeki Dumlu Jandarma Karakolu ile kent merkezinin giriş ve çıkışlarında yılbaşı dolayısıyla güvenlik tedbiri alan polisleri ziyaret etti.

Ziyaretlerinde polis ve askerlerle sohbet edip yeni yıllarını kutlayan Azizoğlu ve beraberindekiler, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

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