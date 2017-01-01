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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Vali Coş'tan güvenlik güçlerine "yeni yıl" ziyareti

01 Ocak 2017 Pazar, 01:17
Vali Coş'tan güvenlik güçlerine "yeni yıl" ziyareti

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Serdivan ilçesinde polis merkezini ve jandarma karakolunu ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun ve İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ile Serdivan Polis Merkez Amirliğini ziyaret eden Coş, burada nöbet tutan polislerle bir süre sohbet etti.

Polis ekiplerinin yeni yılını kutlayan Coş, emniyet mensuplarının her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Daha sonra Serdivan İlçe Jandarma Karakolu'na geçen Vali Coş, jandarma ekipleriyle sohbet etti.

Mehmetçik'in yeni yılını tebrik eden Coş, "Yurdumuzun değişik köşelerinde devletimizin selameti için görev yapan tüm Mehmetçiklerimize teşekkür ediyorum. Huzur içinde ve emniyette olmak için nöbette olmak gerekiyor, bazılarımızın uyumaması gerekiyor. Çok şükür biz burada huzur ve güven içindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenlik güçlerine sahip çıkıp yardımcı olması gerekiyor. Kahraman güvenlik güçlerine iyi dileklerimizi sumak için bu gece bir araya geldik. Allah hepimize huzur dolu bir yıl nasip etsin." diye konuştu.

Vali Coş, daha sonra pasta keserek, jandarma ekiplerine ikram etti.


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