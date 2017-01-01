Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1 midibüs, 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suat S. idaresindeki 54 HS 985 plakalı yolcu midibüsü, D-100 Karayolu Ankara istikameti Gebeş mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza yapan midibüse çarpmamak için duran 35 FL 1445 plakalı kamyona, 63 YD 367 plakalı kamyon ve 67 TH 920 plakalı tır çarptı.
Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kazada, araçlardaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Acil Yardım hastanelerine kaldırıldı.
Öte yandan karayolları ekipleri, otoyolda tuzlama çalışmalarına devam ediyor.