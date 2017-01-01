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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kar nedeniyle mahsur kalan sağlık çalışanları kurtarıldı

01 Ocak 2017 Pazar, 02:49
Kar nedeniyle mahsur kalan sağlık çalışanları kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekibi, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocatarla köyünde bir hastayı almak üzere yola çıkan sağlık ekipleri, Manastır mevkinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

112 acil komuta merkezinin haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi.

AFAD Müdürü Muhsin Özer koordinasyonunda, iş makinelerinin yardımı ile yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu sağlık ekibine ulaşıldı.

Paletli ambulans, saplandığı yaklaşık 1 metrelik kardan güçlükle çıkarıldı.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerine yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıldığını söyledi.

Çalışmalarda emeği geçen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile AFAD personeline teşekkür eden Özer, sağlık çalışanlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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