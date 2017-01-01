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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yunus Emre Enstitüsü 2016'da 1 milyon kişiye ulaştı

01 Ocak 2017 Pazar, 11:57

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), son bir yılda dünyanın pek çok ülkesinde düzenlediği toplam bin faaliyetle yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşarak Türkiye'nin kültür diplomasisi alanındaki hedeflerine önemli katkılar sağladı.

YEE, 2016'da 40 ülkedeki 50 merkezinde ve Türkiye'de düzenlediği faaliyetlere ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre, 2016'da dünyanın pek çok ülkesinde toplam bin faaliyet gerçekleştirerek yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşan YEE, geçen yıl düzenlediği dil kurslarında 6 bin 349 öğrenciye Türkçe öğretti.

Türkçe Yaz Okulu ile 2016 yılında farklı ülkelerden 540 öğrenciyi Türkiye'de ağırlayan YEE, dil öğrenimi görmelerinin yanı sıra bu öğrencilerin Türk kültürünü tanımalarına da olanak sağladı. Öğrencilerin Türkiye serüvenleri Türkçe Bayramı ile tamamlandı.

Kültür diplomasisi alanında da adımlar atan YEE, 2016-2019 yılları arasında Global Public Diplomacy Network (Küresel Kamu Diplomasisi Ağı- GPDNet) dönem başkanlığına seçildi. Ayrıca YEE, GPDNet'in Eylül 2017'de tüm üye ülkelerin katılacağı GPDNet Genel Kuruluna İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Yabancıların Türkçe yeterlik belgelerini aldıkları Türkçe Yeterlik Sınavı'nı (TYS) düzenleyen YEE, Tercihim Türkçe Projesi ile de Saraybosna, Mostar, Amman, Tiflis, Tokyo, Köstence, Varşova ve İskenderiye'deki 146 okulda 8 bin 918 öğrenciye Türkçe dersi verdi.

YEE, gerçekleştirdiği kültür-sanat faaliyetleri vasıtasıyla da 2014 yılında 230 bin, 2015 yılında 400 bin, 2016 yılında 600 bin kişiye ulaştı.

Suriyeli misafirlere Türkçe öğreten eğitimcilere yönelik de "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Seminerleri" düzenleyen YEE, bu kapsamda 2016 yılında düzenlenen 5 programla 141 kişiye sertifika verdi.

- Yunus Emre Enstitüsü, 40 ülkede 50 merkezde hizmet veriyor

YEE, kurulduğu günden bu yana yurt dışındaki merkezlerinde verdiği Türkçe kursları ile 47 bin 885 kişiye, "Seçmeli Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Projesi" kapsamında da 33 bin 376 kişiye Türkçe öğretti. 2011 yılında başlatılan Türkoloji Projesi kapsamında Türkçe öğrenen öğrenci sayısı ise 18 bini aştı.

Kurulduğundan bu yana toplam 99 bin 261 öğrenciye Türkçe öğreten YEE, yurt dışındaki merkezlerinde akademik toplantılar, anma ve saygı programları, tasarım etkinlikleri, edebiyat etkinlikleri, zanaat ve el sanatları programları, festival ve kutlamalar, fuarlar, müzik etkinlikleri, kurslar, sergiler, sinema etkinlikleri, proje destekleri, yarışma programları ve Türkçe Bayramı gibi faaliyetler de gerçekleştirdi.

Yunus Emre Enstitüsü, ABD'nin Maryland, Afganistan'ın Kabil, Almanya'nın Berlin ve Köln, Arnavutluk'un Tiran ve İşkodra, Avusturya'nın Viyana, Azerbaycan'ın Bakü, Belçika'nın Brüksel, Bosna Hersek'in Saraybosna, Foynitsa ve Mostar, Brezilya'nın Sao Paolo, Cezayir'in Cezayir, Fas'ın Rabat, Filistin'in Kudüs, Fransa'nın Paris, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Pretorya, Gürcistan'ın Tiflis, Hırvatistan'ın Zagreb, Hollanda'nın Amsterdam, İngiltere'nin Londra, İran'ın Tahran, İtalya'nın Roma, Japonya'nın Tokyo, Karadağ'ın Podgoritsa, Katar'ın Doha, Kazakistan'ın Astana, KKTC'nin Lefkoşa, Kosova'nın Priştine, İpek ve Prizren, Lübnan'ın Beyrut, Macaristan'ın Budapeşte, Makedonya'nın Üsküp, Malezya'nın Kuala Lumpur, Mısır'ın Kahire ve İskenderiye, Moldova'nın Komrat, Pakistan'ın Lahor, Pakistan'ın Karaçi, Polonya'nın Varşova, Romanya'nın Bükreş ve Köstence, Rusya Federasyonu'nun Kazan, Sırbistan'ın Belgrad, Somali'nin Mogadişu, Sudan'ın Hartum ve Niyala, Ürdün'ün Amman kentinde toplam 50 merkezle 40 ülkede faaliyet gösteriyor.


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