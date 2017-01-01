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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da kültür sanat

01 Ocak 2017 Pazar, 17:14

SAKARYA (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu "Erkek Parkı" ve "Çiçeğim Solmasın", Ankara Devlet Tiyatrosu "Tolstoy ve Anna" oyunlarını Sakarya'da izleyiciyle buluşturacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunca hazırlanan, Kristof Magnusson'un yazıp Sibel Arslan Yeşilay'ın çevirdiği, Saydam Yeniay'ın yönettiği "Erkek Parkı" adlı oyunun dekorunu Behlüldane Tor, kostüm tasarımını Mihriban Oran, ışık tasarımını Önder Arık yapıyor.

İlkay Akdağlı, Süleyman Atanısev, Burak Karaman, Ali Çelik'in rol aldığı eser, 10-11 Ocak'ta Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 20.00'de sahnelenecek.

Eserde her cumartesi evlerinden kaçıp bir alışveriş merkezinin kazan dairesinde buluşan dört mutsuz evli erkeğin eşlerinin alışveriş tutkusu ve onlardan nasıl sıkıldıklarını dillendirmesi, burada huzuru yakalamaya çalışması anlatılıyor.

- Çocuk oyunu "Çiçeğim Solmasın"

Gösterime sunulacak Kerem Gökçer'in yazdığı, Duygu Gökhan'ın yönettiği "Çiçeğim Solmasın" adlı çocuk oyununun dekor ve giysi tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Önder Arık üstleniyor.

Gülin Sezen Aray, Ayça Zeynep Genç, Fatih Zenginoğlu, Gökhan Doğrusoy, Melissa Dinler'in rol aldığı bir perdelik oyun, 24-25 Ocak'ta AKM'de 11.00 ve 14.00 saatlerinde izleyiciyle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosunca hazırlanan, Hatice Gülsün Kınal'ın yazdığı "Tolstoy ve Anna"nın yönetmenliğini Funda Mete yapıyor.

Oktay Dal, Ebru Uysal, Mine Medya Haktanır ve Batu Ergün'ün oynadığı eser, 17-18 Ocak'ta AKM'de saat 20.00'de sahnelenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sinema gösterimleri de yapılacak.

Seyirciler, 12 Ocak'ta "Gloria", 19 Ocak'ta "Macbeth" ve 26 Ocak'ta "Frank" filmini Ofis Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de izleyebilecek.

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