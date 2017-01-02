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BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi, köylerdeki camileri boyatıyor.



Gercüş Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, ilçe merkezinin yanı sıra bağlı köylerde oturan vatandaşlara da hizmet ulaştırma gayretinde olduklarını söyledi.



Uzun yıllar halkın hasret kaldığı hizmetleri kazandırmanın yanı sıra sosyal belediyeciliği de hayata geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Koç, bu doğrultuda hizmet sunduklarını kaydetti.



Köy camilere yönelik çalışma başlattıklarını dile getiren Koç, şöyle dedi:

"Bölgede parmakla gösterilen bir ilçe olana kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Köylerimize de her türlü hizmeti ulaştırmak için kolları sıvadık. İşe ilk olarak Arıca köyündeki camiyle başladık. Camimizi boyayarak köy halkının nezih bir ortamda ibadetini yerine getirmelerini sağladık. Köy camilerinin tamamını boyatacağız."



