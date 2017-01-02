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DÜZCE (AA) - Düzce'de yoğun sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Gümüşova, Gölyaka, Hacıkadirler, Aydınpınar, Çoban, Üçköprü, Doğanlı ve Bolu Dağı geçişindeki güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahlarda tuzlama çalışması yürüten ekipler, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise kentteki sisin bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

Öte yandan, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kentte küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.