Doktorların yaşadığı ilginç hikayeleri kitabında topladı

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RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, doktorların yaşadığı ilginç hikayeleri "Doktor Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı kitabında derledi.

Prof. Dr. Şimşek, Tıp Fakültesi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, daha önce de birkaç kitap yazdığını söyledi.

Doktorluğun zor bir görev olduğunu ifade eden Şimşek, "İyi hekim olmak daha da zor. Hekimlik zor iş, olunması da uygulaması da sürdürülmesi de zor, bilim adamı olmanın ise dinamikleri bambaşka diyoruz." şeklinde konuştu.

Şimşek, yaşadıklarını biraz mizah diliyle anlatmanın daha etkili olabileceğini düşündüğünü kaydederek, "Mizah Karadeniz'in yaşamı ve kendisi zaten. Karadeniz'in kültürünü işlemeye çalıştım." dedi.

Şimşek, ardından kitabından bazı ilginç bölümleri gazetecilerle paylaştı.

"Doktor Ne Yaşar Ne Yaşamaz" kitabında yer alan, yaşanmış bazı ilginç diyaloglar şöyle:

- "Bu damlayı daha ne kadar azaltacağım"

Hastam ameliyat sonrası kontrole gelmişti. Durumu iyiydi. İlaçlarını düzenliyorum.

Bu damlayı günde kaç defa kullanıyorsun?

Günde bi defa demiş idunuz.

Hımm peki artık azaltalım bunu.

Hasta bir an duraksadıktan sonra sert bir ses tonuyla çıkışır. Yaa hocam, zati günde bir damla damlatiyirum. Yarisini mi damlatacağum? Nasi olacak bu?

- "Suda yüzemeyirum"

Ne oldu abi şikayetin nedir?

Suda yüzemeyirum.

Anlamadım nasıl yani?

Suda yüzemeyirum dedum ya sağa.

İyi de hastalığınızla ne ilgisi var bunun?

Olmaz mi her tarafimu deldunuz da!

Pardon?

- "Bu arilar adam tanimayi"

Hocam branşınız değil ama şuna bir bakar mısınız? Hayrola ne oldu? Ne zamandan beri var bu şişlik? Hocam arilar isirandan beri.

Eee bak biz bile taa İstanbul'dan geldik. Burada arıcılığa ait bir şeyler öğreniyoruz. Siz de öğrenin, arılara ısırtmayın kendinizi.

Hocam biz de biliyiruk arinun isirdiğuni.

Peki o zaman niye tedbirini almıyorsunuz? Tanımıyor musunuz onları?

Hocam taniyiruk da onlar bizi tanimayi.

Niye? Ne demek o?

Hocam iki senedur buralara gelmeduk. Arilar bizi unutti. Tanimayiler bizi artuk. Yoksa bu arilar bizum arilardur.



