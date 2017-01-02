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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:31
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı

KARS (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6-8 Ocak'ta düzenlenecek anma programında sergilenecek heykellerin yapımı için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine yaklaşık 100 kamyon kar taşındı.

Şehit askerlerin donan yüzlerinin yansıtılacağı heykeller için yığılan kar kütleleri, kepçelerle bir araya toplandı. Daha sonra Kafkas ile Atatürk üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ile öğrenci tarafından heykellerin yapımına başlandı.

Kafkas Üniversitesi öğretim görevlisi, proje koordinatörü Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine, bu yılki kardan şehit heykellerini, kendi hayal güçleriyle yapacaklarını söyledi.

Zengin, "8 kişilik grupla, hava sıcaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğü Sarıkamış'ta kardan şehit heykelleri yapmaya başladık. Bundan 102 yıl önce Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan atalarımızın ruhunu bir nebze olsun bu heykellerle yaşatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim görevlisi Muhammet İşçi de üniversite olarak bu yılki etkinliklere katkı sunmak için Sarıkamış'a geldiklerini belirterek, "Burada eksi 25 derecede, zor da olsa şehitlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca o ruhu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz." dedi.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

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