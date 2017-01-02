GÜNCELLEME - Antalya'da hamamda yangın

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde hamamda çıkan yangın söndürüldü.
Akdeniz Caddesi'nde bulunan hamamda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kemer İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederken, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürülen yangında hamam, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı belirlendi.
Bu arada, soğutma çalışmaları esnasında ayağını inciterek yaralanan itfaiye eri, Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.