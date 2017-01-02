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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Cinsel istismar davasında karar

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:03

RİZE (AA) - Rize'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 24 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.N.G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanığın avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.N.G'ye "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 7,5 yıl, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da 16 yıl 8 ay olmak üzere 24 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Rize'de bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, geçen yıl ocak ayında kamu kurumunda yöneticilik yapan M.N.G'nin cep telefonu ve bilgisayarlarında inceleme yapmıştı. Gözaltına alınan M.N.G, çıkarıldığı mahkemece "küçük yaşta çocuklara cinsel istismar" ve "yalan beyanda bulunarak makamını kötü amaçlı kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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