Haleplilere yardım sürüyor

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de başlatılan "Halep'e yol açın" kampanyasının süresi uzatıldı.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, makamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa "Halep'e yol açın" kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulunan Barakgazi, "Savaş mağdurlarına yardım toplamak amacıyla 22 Aralık’ta başlatılan kampanyanın daha geniş kesimlere ulaşması için süreyi 13 Ocak'a kadar uzattık. Daha önce toplanan yardımlar, toplanacak yardımlarla birleştirilerek Suriye’deki savaş mağdurlarına gönderilecek." dedi.

Genç İlçe Belediye Başkanı Mehmet Hadi Topraktan, herkesin Suriye'deki sıkıntıları yakından takip ettiğini söyleyerek "Birliktelik sağlayarak kampanyalarla onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bingöl Temsilcisi Muhittin Gilli de daha önce Suriye'deki savaş mağdurlarına Bingöl'den 8 tır yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti.

Memur-Sen Bingöl Şube Başkanı Mücahit Çelik de Suriyelilerin yarasını sarmaya gayret edeceklerini kaydetti.

- Yola çıktı

Öte yandan, Siirt'in Eruh İlçe Müftülüğü öncülüğünde başlatılan "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyasında toplanan gıda, battaniye, giyim ve temizlik malzemesini taşıyan 3 kamyonet, dualar eşliğinde Haleplilere gönderildi.

İlçe Müftüsü Haki Özgül, yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarih boyunca yardım taleplerini boş çevirmediğine işaret ederek "Tarihin hangi döneminde olursa olsun dinine, diline, ırkına ve mezhebine bakmadan aç olanı doyurduk, çıplağı giydirdik, yetimin başını okşadık ve mazlumların umudu olduk. Bu millet gerek gönül coğrafyamızda ve gerekse dünyanın neresinde olursa olsun hep mazlumların umut ışığı olmaya devam edecektir." dedi.