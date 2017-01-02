Tokat'tan Haleplilere yardım

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Halep'ten tahliye edilen siviller için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan kuru gıda, bebek bisküvisi, battaniye ve giyim eşyalarının yüklendiği tır, bölgeye uğurlandı.

Hayrat Vakfı Erbaa Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri Erbaa Belediyesi Kadın Meclisi, AK Parti Kadın Kolları ve ilçedeki diğer sivil toplum örgütlerinin başlattığı kampanyada Halepliler için 1 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi toplandı.

Yardım malzemelerinin gönderilmesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, duyarlılıktan ötürü vatandaşlara teşekkür etti.

Yardım tırında kuru gıda, bebek bisküvisi, battaniye ve giyim eşyalarının bulunduğunu ifade eden Karacan, "Dinimizin gereği olan 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu gereği komşularımıza yapacağımız yardım sadece evimizin yanındaki komşumuz anlamında değil de ülkemizin komşusu, din komşumuz, kardeşimiz olan insanlara yapılan bu yardımlar büyük önem taşıyor." dedi.

Karacan, Afrika'nın en ücra köşesinde hastane yapmaktan Suriyelilere kapıları açmaya kadar, Türkiye'nin başı sıkışanın yanında olduğunu söyledi.

Okunan duanın ardından yardım malzemesi yüklü tır yola çıktı.